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Путин помог "братским" "ДНР/ЛНР": военная техника из РФ вторглась на Донбасс - подробности
Техника российских террористов была зафиксирована на минувшей неделе. Она проследовала в количестве 10 единиц недалеко от границы РФ там, где нет пунктов пропуска.
Речь идет о колонне из "КамАзов" с крытыми брезентом грузовыми отсеками, передает "Диалог.UA".
О передвижении техники террористов рассказали наблюдатели Миссии ОБСЕ в своем отчете, они заметили военные грузовики боевиков в неподконтрольном временно Украине одном из районов Донетчины.
Кроме того наблюдатели рассказали, что они вновь фиксируют вооружение оккупантов, которое размещено с нарушением согласованных линий отвода. К слову сказать, на данный момент на Донбассе находится более 1200 наблюдателей ОБСЕ.
Сообщается, что передвижение колонны техники террористов удалось выявить при помощи беспилотника.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, ОБСЕ, беспилотник, ДНР, ЛНР, военная техника, РФ
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