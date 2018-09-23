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Путин помог "братским" "ДНР/ЛНР": военная техника из РФ вторглась на Донбасс - подробности

23.09.2018 07:36
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Путин помог "братским" "ДНР/ЛНР": военная техника из РФ вторглась на Донбасс - подробности

Техника российских террористов была зафиксирована на минувшей неделе. Она проследовала в количестве 10 единиц недалеко от границы РФ там, где нет пунктов пропуска.

Речь идет о колонне из "КамАзов" с крытыми брезентом грузовыми отсеками, передает "Диалог.UA".

О передвижении техники террористов рассказали наблюдатели Миссии ОБСЕ в своем отчете, они заметили военные грузовики боевиков в неподконтрольном временно Украине одном из районов Донетчины.

Кроме того наблюдатели рассказали, что они вновь фиксируют вооружение оккупантов, которое размещено с нарушением согласованных линий отвода. К слову сказать, на данный момент на Донбассе находится более 1200 наблюдателей ОБСЕ.

Сообщается, что передвижение колонны техники террористов удалось выявить при помощи беспилотника.



Теги: Россия, Донбасс, Путин, ОБСЕ, беспилотник, ДНР, ЛНР, военная техника, РФ
 
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