Путин помог "братским" "ДНР/ЛНР": военная техника из РФ вторглась на Донбасс - подробности

23.09.2018 07:36

Техника российских террористов была зафиксирована на минувшей неделе. Она проследовала в количестве 10 единиц недалеко от границы РФ там, где нет пунктов пропуска.

Речь идет о колонне из "КамАзов" с крытыми брезентом грузовыми отсеками, передает "Диалог.UA".

О передвижении техники террористов рассказали наблюдатели Миссии ОБСЕ в своем отчете, они заметили военные грузовики боевиков в неподконтрольном временно Украине одном из районов Донетчины.

Кроме того наблюдатели рассказали, что они вновь фиксируют вооружение оккупантов, которое размещено с нарушением согласованных линий отвода. К слову сказать, на данный момент на Донбассе находится более 1200 наблюдателей ОБСЕ.

Сообщается, что передвижение колонны техники террористов удалось выявить при помощи беспилотника.