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Силы ООС и боевики сошлись в тяжелых боях, у армии РФ много раненых
На протяжении минувших суток, 22 сентября, огневое напряжение сохранялось на луганском и мариуполськом направлениях. Однако, несмотря на провокации террористов, силы ООС полностью контролируют ситуацию на фронте.
Как сказано в сводке ООС, размещенной сегодня, 23 сентября, в Fаcebook, террористы за минувшие сутки применили 82- и 120-мм минометы, всего было зафиксировано 28 провокаций в сторону расположений ВСУ, передает "Диалог.UA".
В районе Крымского на луганском направлении ситуация остается напряженной, здесь оккупанты атакуют ВСУ в районе Бахмутской трассы. Террористы за минувшую субботу не раз открывали огонь по нашим военным из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Провокации фиксировались и вблизи Новотошковского. На попаснянском направлении провокации врага зафиксированы возле Золотого.
На светлодарском направлении боевики из минометов 82-мм калибра открыли огонь по ВСУ возле Новолуганского. В районе Шум на горловском направлении террористы били из различного вооружения.
На донецком направлении под огонь российских наемников попали силы ООС возле Песок. Кроме того, боевики обстреляли Новоселовку Вторую, Марьинку, Старогнатовку.
Больше всего в минувшую субботу армия РФ зверствовала на мариупольском направлении, обстреливая позиции ВСУ в районе Павлополя, Гнутово, Водяного, Широкино, Лебединского.
С начала текущих суток, 23 сентября, террористы уже шесть раз нарушили "режим прекращения огня", накрыв огнем силы ООС возле Крымского, Шум, Майорска, Гнутово.
По данным украинской разведки, за минувшие сутки 7 оккупантов армии агрессора были ранены.
Теги: Донбасс, разведка, ранения, боевики, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
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