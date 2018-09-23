Ситуация в пунктах пропуска утром 23 сентября

23.09.2018 09:47

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

Как передает пресс-служба ГПСУ, все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннего графика и работают в штатном режиме.

По состоянию на утро 23 сентября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими:

Майорск в сторону Бахмута 20 авто, в Горловку 60.

Марьинка в сторону Курахово нет авто, в Донецк 60.

Новотроицкое в сторону Мариуполя нет авто, в Донецк 40.

Гнутово в сторону Мариуполя 20 авто, в Донецк 20.

Информация от очевидцев (обновляется):

КПВВ «Майорск»

Нет данных.

КПВВ «Марьинка»

5:26 Каргил до блоков.

6:17 На Марьинке в Донецк до посадки.

6:55 Марьинка в Донецк, от броневика метров 200-300 не доезжая до первой посадки.

КПВВ «Новотроицкое»

8:45 На Мариуполь: Новотроицк на проверку. Перлына 8-10 машин

КПВВ «Гнутово»

Нет данных.