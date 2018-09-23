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Ситуация в пунктах пропуска утром 23 сентября
Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.
Как передает пресс-служба ГПСУ, все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннего графика и работают в штатном режиме.
По состоянию на утро 23 сентября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими:
Майорск в сторону Бахмута 20 авто, в Горловку 60.
Марьинка в сторону Курахово нет авто, в Донецк 60.
Новотроицкое в сторону Мариуполя нет авто, в Донецк 40.
Гнутово в сторону Мариуполя 20 авто, в Донецк 20.
Информация от очевидцев (обновляется):
КПВВ «Майорск»
Нет данных.
КПВВ «Марьинка»
5:26 Каргил до блоков.
6:17 На Марьинке в Донецк до посадки.
6:55 Марьинка в Донецк, от броневика метров 200-300 не доезжая до первой посадки.
КПВВ «Новотроицкое»
8:45 На Мариуполь: Новотроицк на проверку. Перлына 8-10 машин
КПВВ «Гнутово»
Нет данных.
Теги: Донбасс, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ, ООС
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