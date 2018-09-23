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Архив - Донецкая область

Тела двух человек были найдены в копанке на оккупированной Донетчине

23.09.2018 14:29
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Тела двух человек были найдены в копанке на оккупированной Донетчине

Тела двоих мужчин так называемая "полиция ДНР" нашла в оккупированном Снежном.
По информации "минобороны ДНР", было получено сообщение о том, что в стволе частной артели находятся трое неизвестных.
"Из ствола шахты спасателями были извлечены трупы двоих мужчин и 51-летний потерпевший, которого госпитализировали в больницу", - сказано в сообщении.
По данным фейкового ведомства, пострадавший мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, общее переохлаждение и травматический шок 1-й степени.
Боевики утверждают, что подозреваемый, который возможно имеет отношение к данному инциденту, задержан.
Источник Трибун



Теги: Донбасс, Снежное, труп, копанка, ДНР
 
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