Умрут без Кремля: журналист дал прогноз по будущему ДНР-ЛНР

23.09.2018 09:28

Боевики так называемых ДНР и ЛНР попросятся назад в Украину, как только президент России Владимир Путин лишит их финансовой поддержки РФ.

Такое мнение высказал журналист Павел Казарин в своем материале для "Украинской правды".

"Имеют ли, с точки зрения Киева, Л/ДНР шанс на существование? Разумеется, нет – ведь они нежизнеспособны без вливаний из Москвы. Как только Кремль отключит систему жизнеобеспечения – они умрут. Или попросятся обратно в состав Украины", - пишет Казарин.

По его словам, "ДНР и ЛНР – "оккупированные квазиреспублики, созданные внешним игроком", единственная задача которых – служить источником дестабилизации и плацдармом для возможного наступления.