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Архив - Донецкая область

В «ДНР» работа Vodafone будет нормализована

23.09.2018 12:17
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В «ДНР» работа Vodafone будет нормализована

На части временно неподконтрольной украинскому правительству Донецкой области решили нормализовать работу мобильного оператора Vodafone. Об этом сегодня, 22 сентября, заявил временно исполняющий обязанности «главы ДНР» Денис Пушилин.
«Дано поручение министерству связи ДНР нормализовать работу Vodafone в республике. Это проблема, которая тянется не первый день и месяц, но тем не менее шаги намечены. Для нас важна качественная связь, для нас важна возможность полноценной и стабильной работы «Феникса». Мы видим, что в ряде городов устойчивая связь, но, увы, есть и есть сбои. «Феникс» развивается, и нам нужно, чтобы были вспомогательные средства», – отметил Пушилин.
Источник Донецкие новости.



Теги: Донецк, Донбасс, Vodafone, мобильная связь
 
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