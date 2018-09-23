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Архив - Донецкая область

В Донецке и Горловке боевики «ДНР» проводят тотальные проверки на дорогах

23.09.2018 08:12
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В Донецке и Горловке боевики «ДНР» проводят тотальные проверки на дорогах

Во временно оккупированных Донецке и Горловке боевики «ДНР» и российские оккупанты снова устроили тотальную проверку транспорта на городских дорогах.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, сегодня во временно оккупированных Донецке и Горловке вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на городских дорогах устроили тотальную проверку. Дончане пишут об облаве в районе шахты «Лидиевка».

Вот что пишут дончане и горловчане в соцсетях:

«Донецк 17.10 пл.Бакинских комиссаров. Стоят постоянно полицаи. Будьте осторожны»,
«Донецк. Пересечение Шевченко и 50-й гвардейской дивизии, и тут стоят полицаи»,
«За светофором на 29-й в сторону Петровки полиция и вояки Донецк, 14.09 житьвгетто...»,
«20.00 На ш-те «Лидиевка» тотальная облава. Очередь в каждом направлении 20-30 машин»,
«Вчера на выезде с Гагарина на Авторем стояли гайцы с орками в полной боевой. Будьте осторожны»,
«Сегодня тоже стоят. А еще на 3 больнице».



Теги: Донецк, Донбасс, Горловка, полиция, дороги, ДНР, соцсети, проверки
 
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