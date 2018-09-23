В Горловке под залпы САУ начали «праздновать» День города

23.09.2018 14:06

Сегодня во временно оккупированной Горловке оккупационные «власти ДНР» после третьего (!!!) переноса решили «отпраздновать» День города.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня во временно оккупированной Горловке оккупационные «власти ДНР» решили «отпраздновать» День города. Однако, горловчане вместо будильников были разбужены залпами САУ, а затем в местах, где может быть большое скопление людей, появилось большое количество вооруженных боевиков «ДНР» с собаками, проверяющих транспорт.

Жители города в очередной раз ругают оккупационные «власти» и «напряглись»:

«На Соборе когось ждуть Машинки шмонають, собаки вынюхують, орки з автоматами бигають»

«Утро. Народные мусора одели парадку и усилились, долбит САУ, народ негодует что испортили очередной день города и напрягся. Вот такая она жизнь в оккупации».