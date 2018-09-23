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В Горловке под залпы САУ начали «праздновать» День города
Сегодня во временно оккупированной Горловке оккупационные «власти ДНР» после третьего (!!!) переноса решили «отпраздновать» День города.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Сегодня во временно оккупированной Горловке оккупационные «власти ДНР» решили «отпраздновать» День города. Однако, горловчане вместо будильников были разбужены залпами САУ, а затем в местах, где может быть большое скопление людей, появилось большое количество вооруженных боевиков «ДНР» с собаками, проверяющих транспорт.
Жители города в очередной раз ругают оккупационные «власти» и «напряглись»:
«На Соборе когось ждуть Машинки шмонають, собаки вынюхують, орки з автоматами бигають»
«Утро. Народные мусора одели парадку и усилились, долбит САУ, народ негодует что испортили очередной день города и напрягся. Вот такая она жизнь в оккупации».
Теги: Донбасс, Горловка, праздник, День города, ДНР, боевики, САУ, залпы
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