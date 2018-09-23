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В Комскомольском взорвался мерседес боевиков «ДНР»
23.09.2018 08:31
Во временно оккупированном Комсомольском Старобешевского района взорвался «военный» мерседес боевиков «ДНР».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщают местные жители, во временно оккупированном Комсомольском Старобешевского района сегодня вечером взорвался «военный» автомобиль. В близлежащих домах вылетели стекла.
Вот что пишут местные жители в соцсетях:
«Во дворе прям напротив техникума взорвалась машина, у людей в домах нет стекол. Машина не горит, поэтому и пожарная не едет. Никто не пострадал»,
«Взорвали мерседес военный. Кошка умерла, пострадавших больше нет!».
Теги: Донбасс, Комсомольск, взрыв, автомобиль, ДНР, военная техника, соцсети
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