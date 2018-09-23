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В ОРДО взорвали «военный» автомобиль: погибла кошка
23.09.2018 13:14
В социальных сетях жители оккупированного Комсомольского Старобешевского района пишут, что взорвался «военный» мерседес оккупантов «ДНР».
Местные жители отмечают, что в близлежащих домах вылетели стекла и погибла кошка. В своих комментариях люди пишут:
«Во дворе прям напротив техникума взорвалась машина, у людей в домах нет стекол. Машина не горит, поэтому и пожарная не едет. Никто не пострадал»,
«Взорвали мерседес военный. Кошка умерла, пострадавших больше нет!».
Источник ДонПресс.
Теги: Донбасс, кошка, взрыв, погибла, автомобиль, ОРДО
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