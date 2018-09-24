«Боевики в бешенстве»: СБУ обнародовала переговоры террористов «ДНР» о власти в псевдореспублике

24.09.2018 20:15

Сотрудники Службы безопасности Украины обнародовали в Интернете на Youtube канале СБУ переговоры террористов временно оккупированных районов Донецкой области, которые, после ликвидации их главаря Александра Захарченко, нача ли вести активную борьбу за власть в «ДНР».

Как информирует replyua.net, на записи пророссийские террористы обсуждают определенные изменения «во власти недореспублики» и то, что это необходимо согласовать с вышестоящим руководством, то есть Кремлем.



Таким образом, удалось выяснить, что 6 сентября, официальный советник ликвидированного главаря «ДНР» Александра Захарченко звонил Дмитрию Трапезникову, который в то время исполнял обязанности главного боевика так называемой «ДНР». Из обнародованного видео стало понятно, что террористы полагают большую надежду на то, что Сурков, являющийся помощником президента России Владимира Путина, окажет им определенную помощь, чтобы данная ситуация разрешилась.



Сам же Трапезников, как следует из разговора, очень надеялся на то, что после тайного разговора, его власть в псевдореспублике закрепится. Он в тот же день имел также разговор с Пушилиным, который занимал пост руководителя «Народного совета Донецкой народной республики».