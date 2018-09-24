Последние новости раздела
- Названа главная проблему в вопросе реинтеграции Донбасса14:30
- Центр Донецка вздрогнул от мощных взрывов14:15
- Главарь «ДНР» Пушилин щедро раздает обещания. Люди возмущены13:00
- В оккупированном Донецке растет ненависть к боевикам12:00
- ВСУ сразили врага мощной "ответкой", заставив считать трупы 11:01
- НВФ обстреляли сотрудников «Вода Донбасса»: ремонт водовода прекращен10:15
- Общественники рассказали, с какими трудностями сталкиваются переселенцы при обращении в ГМС08:28
- В Краматорске в магазине под вывеской штор изготовляли боеприпасы08:00
- ШОК! Всё в крови, одежда, кровать. В Мариуполе крыса напала на ребенка (ФОТО)07:48
- "ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности23:25
Центр Донецка вздрогнул от мощных взрывов
24.09.2018 14:15
Сегодня утром жители оккупированного Донецка в социальных сетях сообщают о мощных взрывах, звук которых был отчетливо слышен в центре города.
В комментариях люди пишут, что от громкого «баха» сработала сигнализация в автомобилях и звук взрыва слышен был даже при закрытых окнах:
«10:30.Два одиночных баха с небольшим интервалом. Примерно На Смолянке тоже услышали. На машинах сработала сигнализация. да. слышали и ощутили волну. Смолянка Пожтехника… слышно при закрытых окнах… громко»
«Взрыв слышно, окна среагировали. Еще один. Мне залпы парные слышатся Давно не слышал, что-то гремит, торговый слышал»
«Донецк слышит БАБАХ ! хз на пво не похоже»
«Да, раз 5 что-то долбануло добряче! Думал показалось».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, ДНР
Читайте также:
- Названа главная проблему в вопросе реинтеграции Донбасса14:30
- Центр Донецка вздрогнул от мощных взрывов14:15
- Главарь «ДНР» Пушилин щедро раздает обещания. Люди возмущены13:00
- В жилом доме в ОРЛО прогремел взрыв: четверо пострадавших12:13
- В оккупированном Донецке растет ненависть к боевикам12:00
- ВСУ сразили врага мощной "ответкой", заставив считать трупы 11:01
- НВФ обстреляли сотрудников «Вода Донбасса»: ремонт водовода прекращен10:15
- Общественники рассказали, с какими трудностями сталкиваются переселенцы при обращении в ГМС08:28
- В Краматорске в магазине под вывеской штор изготовляли боеприпасы08:00
- ШОК! Всё в крови, одежда, кровать. В Мариуполе крыса напала на ребенка (ФОТО)07:48
- Названа главная проблему в вопросе реинтеграции Донбасса14:30
- Центр Донецка вздрогнул от мощных взрывов14:15
- Какой отказ в субсидии считается незаконным: разъяснение Минсоцполитики14:00
- Применят ракеты и бомбы. РФ проведет в Крыму военные учения13:45
- Новый "Чернобыль"? Авария на Запорожской АЭС13:30
- Как система ProZorro изменила государственные закупки?13:16
- Главарь «ДНР» Пушилин щедро раздает обещания. Люди возмущены13:00
- Как государство повышает безопасность на украинских дорогах?12:45
- В Украине вводят новые деньги: как будут выглядеть12:32
- В жилом доме в ОРЛО прогремел взрыв: четверо пострадавших12:13
- Мужчины-вампиры. 10 типов парней, которые испортят вам кровь09:58
- Самая неприступная женщина по знаку зодиака — кто она?08:47
- Названы неожиданные продукты, способные помочь справиться с простудой08:15
- На каких пальцах нельзя носить кольца14:55
- День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание 11:50
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- Освещение в школах: почему дети теряют зрение17:00
- День осеннего равноденствия 23 сентября: поверья и приметы11:38
- Ситуация на Донбассе не изменится!До выборов 2019 года все останется без изменений – Кучма08:34
- Что за чертой? Рассказы людей, которые пережили клиническую смерть07:42
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя
- Шаг за шагом: ВСУ молниеносным ударом отбили очередной кусочек украинской земли у оккупантов. Видео
- "ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности
- Жители Донецка открыто проклинают боевиков "ДНР" в соцсетях: город потрясен крупным ЧП
- "Это крик души..." - в ответ на просьбу боевиков "ДНР" жители Донбасса массово отвечают отказом
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор
- "Украина хочет зачистить Донбасс", - Клинцевич боится за будущее пророссийских боевиков на востоке Украины