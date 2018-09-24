Мужчинам из ОРДЛО запретили выезжать в Россию

24.09.2018 19:22

Оккупационная администрация запретила выезд мужчинам призывного возраста в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Оккупационная администрация скрыто запретила выезд на территорию РФ всем мужчинам призывного возраста, независимо от их гражданства и обстоятельств, при которых они оказались на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.

Также, по данным украинской разведки, введены и другие ограничения гражданских прав для населения мужского пола. В частности, "правоохранительными органами" запрещено местным жителям находиться на лечении не по месту прописки, или проживать более трех суток в других населенных пунктах без регистрации.

"Указанные ограничения введены по требованию российских следственных органов и сотрудников органов ФСБ РФ, осуществляющих розыск т.н. военнослужащих российско-оккупационных войск, причастных к совершению правонарушений и самовольному оставлению места службы. При этом, под указанным предлогом принимаются комплексные меры по выявлению лиц, уклоняющихся от осеннего призыва на военную службу в составе подразделений соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ", - сообщили в Минобороны.

Источник: https://www.0629.com.ua