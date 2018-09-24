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На Донетчине арестовали чиновников Пенсионного фонда: Требовали взятки у переселенцев за оформление пенсий

24.09.2018 21:45
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На Донетчине арестовали чиновников Пенсионного фонда: Требовали взятки у переселенцев за оформление пенсий

В Донецкой области арестовали двух чиновников Пенсионного фонда, которые требовали деньги у переселенцев за оформление пенсий. С каждого человека участники преступной схемы получали от 5 500 до 10 500 грн. 

«23 сентября Краматорский городской суд поддержал ходатайство прокуратуры Донецкой области и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум должностным лицам Управления Бахмутского Пенсионного фонда Украины в Донецкой области с возможностью внесения залога в сумме 35 тыс грн. Прокуратура не согласна с размером залога и будет обжаловать его в апелляционном порядке», – говорится в сообщении.

Как уточняется, двое их сообщников, согласно решению суда, будут находиться под домашним арестом.

По информации прокуратуры, злоумышленники организовали преступную схему вымогательства взяток с граждан за беспрепятственное и внеочередное получение социальных выплат. Полученные денежные средства чиновники распределяли между собой и тратили по своему усмотрению. Однако, 19 сентября при очередной попытке получить взятку правоохранители задержали четырех участников преступной схемы. Среди задержанных – двое должностных лиц Управления Бахмутского Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Отмечается, что во время санкционированных обысков у правонарушителей изъято более 50 тыс. грн и более 10 тыс. долл.

Как выяснили правоохранители, злоумышленники таким образом «зарабатывали» по несколько десятков тысяч гривен ежедневно. С каждого человека, в зависимости от способа получения выплат и учитывая личные ситуации, участники преступной схемы получали от 5 500 до 10 500 грн. 

«Досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины продолжается», – подчеркивается в сообщении прокуратуры.



Теги: Донбасс, пенсионный фонд, взятка, арест
 
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