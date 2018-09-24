Названа главная проблему в вопросе реинтеграции Донбасса

24.09.2018 14:30

Реинтеграция Донбасса без заботы и решений проблем, живущих на неподконтрольных Украине территориях, а также переселенцев невозможна. Об этом заявила народный депутат Украины Валерия Заружко.

«Основная проблема в том, что власть пока не понимает, что реинтеграция Донбасса – это не реинтеграция территорий, это в первую очередь – реинтеграция людей», – сказала она.

«В Донецке остались сотни тысяч человек, которые готовы быть в Украине, которые сердцем с Украиной, но у которых нет возможности выехать, и которые ждут, когда их вернут, как граждан Украины, когда будет возобновлен контроль над государственной границей. Это люди, которые, по сути, находятся в заложниках, и для этих людей мы тоже должны что-то делать, о них нельзя забывать», – продолжила нардеп.

По ее словам, украинские власти, создавая проблемы в ходе пересечения линии разграничения для людей, живущих на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, только отталкивают собственных граждан. «А мы наоборот – должны их притягивать, потому что лояльность людей на "той" территории – это основа реинтеграции Донбасса. Люди стараются вывезти своих подросших детей, есть вузы-переселенцы, есть программы для детей-переселенцев, закончивших "там" школы, для поступления вузы в Украине – это уже первый шаг, но он очень сложный и пока этого недостаточно», – отметила Заружко.

«Хотелось бы, чтобы это все проще проходило и были бы внедрены масштабные программы, которые касались бы не только небольшого количества детей-студентов, но и других граждан, в том числе и пенсионеров», – добавила она.

Нардеп также заявила, что украинские власти продолжают создавать сложности для переселенцев-пенсионеров и вести политику дискриминации, несмотря на призывы некоторых нардепов и международного сообщества.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»