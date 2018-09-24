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Переговорам в Минске не бывать! Геращенко сделала громкое заявление
Предложение постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко о смене "минского формата" переговоров поддержала первый замперд ВР Ирина Геращенко.
Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко поддержала идею о переносе переговоров по конфликту на Донбасса из Минска, передает "Диалог.UA". "Постпред Украины в ООН В. Ельченко заявил о необходимости переноса мирных переговоров из Минска на другую площадку. Я поддерживаю эту позицию и давно за это выступаю", - написала она в соцсети.
По ее мнению, власти Беларуси полностью подчиняются политической воле Москвы по вопросу аннексированного Крыма и войны на Донбассе. "Беларусь в очередной раз выступила одним фронтом с РФ и вошла в позорную "13", которые проголосовали против, нажав красную кнопку. Это не нейтральная позиция. Это полное подыгрывание Москве", - добавила Геращенко.
Напомним, Минск заставили определиться по Украине и согласиться на базу ВС РФ.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Минск, переговоры, Геращенко, Минские договоренности
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