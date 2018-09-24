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ШОК! Всё в крови, одежда, кровать. В Мариуполе крыса напала на ребенка (ФОТО)

24.09.2018 07:48
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ШОК! Всё в крови, одежда, кровать. В Мариуполе крыса напала на ребенка (ФОТО)

Вчера около 2 часов ночи ребенок 3,5 лет был покусан крысой в собственной кровати. Инцидент произошел на ул. Грушевского в Центральном районе Мариуполя.

Как сообщает корреспондент 0629, девочка спала на кровати. В какой-то момент ее рука соскочила и коснулась пола. Там находилась крыса. Она набросилась на ребенка, искусав ему руку.

По словам родственников, в тот момент в доме находился 8-летний брат девочки и ее бабушка. Женщина не сразу поняла серьезность произошедшего и не стала вызывать "скорую". Уже утром, заметив, что все белье, а также одежда ребенка в крови, позвонила родственникам. Они отвезли малышку в больницу. Сейчас ребенок находится в медучреждении.

На место приезжали работники полиции, которые зафиксировали данный факт.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, ребенок, Мариуполь, крыса
 
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