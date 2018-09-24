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"Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве
Информации об аресте экс-"министра" "ДНР" Александра Тимофеева по кличке Ташкент пока мало. Известно, что он схвачен в Москве, но о месте его пребывания и причине ареста данных нет. Информацией о Ташкенте в Twitter поделился блогер Necro Mancer , который сделал перепост сообщения одного из сепаратистских телеграмм-каналов, передает "Диалог.UA".
Как стало известно, арест Тимофеева уже подтвердили несколько источников из российской столицы. Эту информацию обнародовала ярая пропагандистка и пособница террористов "ДНР" Майя Пирогова. "За что и где содержат, продолжаем пытаться узнать", - сообщила она.
Что интересно, за несколько дней до ареста Тимофеева был схвачен его заместитель Михайлов.
В обсуждениях предположили, что теперь Ташкенту вряд ли удастся выйти "сухим из воды", и если за высокопоставленного террориста уже взялись в самой Москве, то дело приняло весьма серьезные обороты. "Вытрясут из Ташкента все что нажито "непосильным трудом", - убеждены участники обсуждений. "Теперь выйдет не скоро, получит по полной", " Ответит за все, тем более, что есть за что отвечать, много на нем висит беспредела", – пишут в соцсетях.
К слову сказать, Ташкент действительно на протяжении последнего времени находился в Москве, пытаясь получить гарантии на неприкосновенность и на защиту оставшегося на территории "ДНР" многочисленного бизнеса. По некоторым данным, когда Кремль дал боевику от ворот поворот, сепаратист побежал искать поддержки в оккупированном Крыму. Официально пока информация об аресте не подтверждена, молчит и сепаратист Прилепин, на хуторе у которого после побега из "ДНР" жил сбежавший "министр".
Теги: Донецк, Донбасс, Москва, арест, террорист, ДНР
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