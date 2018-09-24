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Архив - Донецкая область

В «ДНР» прекращена работа «министерства обороны»

24.09.2018 18:45
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В «ДНР» прекращена работа «министерства обороны»

Уже с 1 октября текущего года в самопровозглашенной «ДНР» прекратит существование так называемое «министерство обороны».

Как передает replyua.net, об этом идет речь в материале «Новой газеты». В том числе, отмечается, что теперь из «минобороны» теперь должны перейти в состав так называемой «Народной милиции ДНР». При этом для «главы минобороны» Владимира Кононова («Царя») роспуск «ведомства» оказался полной неожиданностью — он не нашел свое имя в списке утвержденных «министров» и на утро побежал выяснить, но в «администрации» «ДНР» с ним говорить не стали.

Предполагается, что боевик «Царь» должен стать главой военного училище в Донецке.

Однако, как пишет издание, некоторые боевики выступили против таких «реформ». В частности, боевые подразделения Семерея («Семен») не намерены уходить под «министра внутренних дел ДНР» Алексея Дикого — между этими «структурами» ранее было серьезное противостояние, однако «Семен» насильно загоняет боевиков в состав «МВД». 



Теги: Донбасс, ДНР, министр обороны
 
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