В оккупированном Донецке растет ненависть к боевикам

24.09.2018 12:00

Авторитет заработать сложно, но потерять его можно вмиг. Собственно, это не сильно тревожит боевиков Донбасса.

Последней каплей стал взрыв в магазине в Кировском районе Донецка на пересечении улиц Петровского и Пинтера. Теперь местные жители проклинают боевиков “ДНР”, возмущаются большому количеству вооруженных боевиков на улицах столицы оккупированного Донбасса. Вот только сделать они ничего не могут. Террористическая власть на стороне своих вассалов.

Жители Донецка возмущаются, что боевики и наемники с гранатами и оружием разгуливают по городу, представляя опасность для детей и дончан. По их словам, во времена “опасности и ущемления русскоговорящего населения” жилось в десятки раз безопаснее, а с приходом “освободителей”, все напротив почувствовали себя хуже.

Блогер Денис Казанский опубликовал реакцию жителей Донецка, что развеивает всяческие сомнения в их ненависти к боевикам в городе.

Источник: https://news.dn.ua