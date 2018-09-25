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Боевики «ДНР» пугают наблюдателей СММ ОБСЕ «снайперами»
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области, препятствуя перемещению наблюдателей СММ ОБСЕ придумывают новые причины. Теперь наблюдателей запугивают «снайперами». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 23 сентября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«22 сентября на блокпосте на восточной окраине н. п. Новоласпа (неподконтрольный правительству, 50 км к югу от Донецка) двое вооруженных членов вооруженных формирований отказали патрулю Миссию в проезде, ссылаясь на то, что в этом районе существует риск присутствия снайперов.
22 сентября два вооруженных члена вооруженных формирований вновь остановили патруль СММ на блокпосте примерно в 1 км к северу от н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 26 км к северо-востоку от Мариуполя) и не разрешили членам патруля Миссии проехать в южном направлении к Заиченко и к Саханке. Наблюдатели видели, как гражданские транспортные средства проезжали через этот блокпост.
22 сентября на блокпосте на автодороге Е58 к северо-западу от н. п. Безыменное (неподконтрольный правительству, 30 км к востоку от Мариуполя) трое вооруженных членов вооруженных формирований снова остановили патруль Миссии и отказали ему в проезде. Наблюдатели видели, как гражданские транспортные средства проезжали через этот блокпост.
23 сентября в месте размещения отведенного тяжелого вооружения в неподконтрольном правительству районе трое членов вооруженных формирований (было видно, что двое из них вооружены) отказали наблюдателям в доступе к этому объекту, ссылаясь на «приказы» своего руководства».
Теги: Донбасс, снайпер, ОБСЕ, ДНР, боевики
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