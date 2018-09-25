Боевики «ДНР» задержали почти 300 человек

25.09.2018 08:30

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области провели трехдневную облаву в результате которой задержали почти 300 человек.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области с 21 по 23 сентября 2018 года провели облаву и задержали за нарушение комендантского часа 297 человек.

Ранее сообщалось, что теперь задержанных за нарушение комендантского часа ждет не просто ночь в «обезьяннике», а заключение от 15 до 30 суток.