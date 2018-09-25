Последние новости раздела
- Ситуация в пунктах пропуска утром 25 сентября 09:17
- Боевики «ДНР» задержали почти 300 человек08:30
- "Миротворцы наготове", - Курт Волкер сделал заявление насчет отправки миротворческих сил на Донбасс08:20
- Под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Кислый»08:02
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве – подробности громкого ареста07:44
- Волкер: у США есть информация о командирах российских войск на Донбассе07:23
- Не Путин и не Ахметов: сепаратист Прилепин назвал убийц уничтоженного в Донецке Захарченко23:35
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве22:59
- На Донетчине арестовали чиновников Пенсионного фонда: Требовали взятки у переселенцев за оформление пенсий21:45
- Кремль "кинул" сбежавших из "ДНР" соратников Захарченко: Ташкент срочно выехал за помощью в Крым - подробности 21:15
Боевики «ДНР» задержали почти 300 человек
25.09.2018 08:30
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области провели трехдневную облаву в результате которой задержали почти 300 человек.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области с 21 по 23 сентября 2018 года провели облаву и задержали за нарушение комендантского часа 297 человек.
Ранее сообщалось, что теперь задержанных за нарушение комендантского часа ждет не просто ночь в «обезьяннике», а заключение от 15 до 30 суток.
Теги: Россия, Донбасс, облава, комендантский час, задержание, ДНР, боевики
Читайте также:
- Боевики «ДНР» провели облаву. Задержано более 200 человек
- Боевики «ДНР» провели облаву и задержали 260 человек
- Боевики «ДНР» задержали больше 230 человек
- Боевики «ДНР» задержали более 350 человек
- Во время облавы боевики «ДНР»задержали почти 400 человек
- У Захарченко боевики «ДНР» за три дня задержали более 400 человек. Ищут «ДРГ»
- Ситуация в пунктах пропуска утром 25 сентября 09:17
- Жители Хрустального рассказывают, во что российские наемники превращают дома09:08
- Боевики «ДНР» задержали почти 300 человек08:30
- "Миротворцы наготове", - Курт Волкер сделал заявление насчет отправки миротворческих сил на Донбасс08:20
- Под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Кислый»08:02
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве – подробности громкого ареста07:44
- Волкер: у США есть информация о командирах российских войск на Донбассе07:23
- Не Путин и не Ахметов: сепаратист Прилепин назвал убийц уничтоженного в Донецке Захарченко23:35
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве22:59
- На Донетчине арестовали чиновников Пенсионного фонда: Требовали взятки у переселенцев за оформление пенсий21:45
- Ситуация в пунктах пропуска утром 25 сентября 09:17
- Жители Хрустального рассказывают, во что российские наемники превращают дома09:08
- Почему в Украине вводят новые деньги и как они будут выглядеть08:43
- Боевики «ДНР» задержали почти 300 человек08:30
- "Миротворцы наготове", - Курт Волкер сделал заявление насчет отправки миротворческих сил на Донбасс08:20
- Под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Кислый»08:02
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве – подробности громкого ареста07:44
- Волкер: у США есть информация о командирах российских войск на Донбассе07:23
- Не Путин и не Ахметов: сепаратист Прилепин назвал убийц уничтоженного в Донецке Захарченко23:35
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве22:59
- Нить какого цвета нужно носить, чтобы привлечь удачу и счастье в свою жизнь22:38
- В Украине запретили популярное лекарство от простуды18:00
- Мужчины-вампиры. 10 типов парней, которые испортят вам кровь09:58
- Самая неприступная женщина по знаку зодиака — кто она?08:47
- Названы неожиданные продукты, способные помочь справиться с простудой08:15
- На каких пальцах нельзя носить кольца14:55
- День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание 11:50
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- Освещение в школах: почему дети теряют зрение17:00
- День осеннего равноденствия 23 сентября: поверья и приметы11:38
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование
- "ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности
- Шаг за шагом: ВСУ молниеносным ударом отбили очередной кусочек украинской земли у оккупантов. Видео
- Жители Донецка открыто проклинают боевиков "ДНР" в соцсетях: город потрясен крупным ЧП
- "Это крик души..." - в ответ на просьбу боевиков "ДНР" жители Донбасса массово отвечают отказом
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор
- Волонтер: оккупанты грозят «выбить» ВСУ из освобожденных поселков
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве