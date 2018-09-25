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День на Донбассе: трое украинских военных получили ранения
С начала сегодняшнего дня, 25 сентября, на Донбассе пророссийские боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС, передает segodnya.ua.
"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностям, враг не применил", – говорится в сообщении.
В частности, противник обстрелял позиции Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах Крымского, Золотого, Зайцево, Песков, Гнутово и Лебединского.
"В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – рассказали в пресс-центре, отметив, что ситуация остается контролируемой.
Напомним, за минувшие сутки боевики в зоне операции Объединенных сил 27 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Враг дважды применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями.
Теги: Россия, Донбасс, оккупация, боевики, ВСУ, обстрелы, ООС
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