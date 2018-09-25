День на Донбассе: трое украинских военных получили ранения

25.09.2018 21:20

С начала сегодняшнего дня, 25 сентября, на Донбассе пророссийские боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС, передает segodnya.ua.

"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностям, враг не применил", – говорится в сообщении.

В частности, противник обстрелял позиции Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах Крымского, Золотого, Зайцево, Песков, Гнутово и Лебединского.

"В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – рассказали в пресс-центре, отметив, что ситуация остается контролируемой.

Напомним, за минувшие сутки боевики в зоне операции Объединенных сил 27 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Враг дважды применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями.