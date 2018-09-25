Десяток кандидатов: Кого допустили к сбору подписей на «выборы главы ДНР»

25.09.2018 23:45

«Центризбирком ДНР» завершил регистрацию кандидатов на пост «главы республики». Об этом сегодня, 25 сентября, сообщают местные интернет-ресурсы.

Прием документов стартовал 21 сентября. Первым в «ЦИК» подал документы нынешний «и.о.главы ДНР» Денис Пушилин. «Я подал документы. Все соответствует перечню. Получил соответствующую справку. Надеюсь, выборы пройдут честно и победит тот человек, за которого больше проголосуют граждане ДНР», – сказал Пушилин.

22 сентября документы в «центризбирком» подал «народный губернатор Донетчины» периода весны 2014 года Павел Губарев. «ЦИК принял документы и я получил допуск к сбору подписей. Только после проверки подписных листов будет принято решение о выдаче удостоверения кандидата на пост главы ДНР», – написал Губарев в своем Telegram-канале. В итоге было собрано порядка 1000 подписей.

Кроме того, документы для выдвижения кандидатуры на пост «главы ДНР» в этот же день подавал и первый «министр обороны ДНР» периода 10 апреля – 7 мая 2014 года Игорь Хакимзянов. Однако его документы «ЦИК» первоначально не принял. «В связи с несоответствием перечню и видам документов, установленных законодательством, официально пройти процедуру выдвижения на данный момент ему не удалось», – заявили в «ЦИК». Оказалось, что у Игоря Хакимзянова при подаче документов, помимо всего прочего, выявлены проблемы со списком доверенных лиц. Однако 24 сентября «ЦИК» все таки принял документы Хакимзянова.

Помимо этого, «центризбирком» принял документы у неких:

Романа Храменкова;

Елены Шишкиной

Владимира Медведева;

Ивана Михайлова;

Вячеслава Дьякова;

Романа Евстифеева;

Валентина Спиридонова.

Таким образом, к сбору подписей допущены десятеро:

Павел Губарев, Денис Пушилин, Елена Шишкина, Роман Храменков, Игорь Хакимзянов, Владимир Медведев, Иван Михайлов, Вячеслав Дьяков, Роман Евстифеев, Валентин Спиридонов.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Среди потенциальных кандидатов назывались пятеро. Однако Александра Ходаковского – экс-командира незаконного вооруженного формирования «Восток» и главного оппонента Александра Захарченко – не впустили в «ДНР», поэтому он не смог зарегистрироваться для участия в «выборах». Также невъездным в «ДНР» является Андрей Пургин – первый председатель «народного совета ДНР» с 14 ноября 2014 года по 4 сентября 2015 года (был смещен с поста, на его место назначили Пушилина, после чего Пургин был арестован, а затем выдворен из «ДНР»).

Вопреки ожиданиям не подала документы в «ЦИК ДНР» Наталья Захарченко – вдова бывшего «главы ДНР».

Источник: https://dnews.dn.ua