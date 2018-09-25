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Десяток кандидатов: Кого допустили к сбору подписей на «выборы главы ДНР»

25.09.2018 23:45
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Десяток кандидатов: Кого допустили к сбору подписей на «выборы главы ДНР»

«Центризбирком ДНР» завершил регистрацию кандидатов на пост «главы республики». Об этом сегодня, 25 сентября, сообщают местные интернет-ресурсы.

Прием документов стартовал 21 сентября. Первым в «ЦИК» подал документы нынешний «и.о.главы ДНР» Денис Пушилин. «Я подал документы. Все соответствует перечню. Получил соответствующую справку. Надеюсь, выборы пройдут честно и победит тот человек, за которого больше проголосуют граждане ДНР», – сказал Пушилин. 

22 сентября документы в «центризбирком» подал «народный губернатор Донетчины» периода весны 2014 года Павел Губарев. «ЦИК принял документы и я получил допуск к сбору подписей. Только после проверки подписных листов будет принято решение о выдаче удостоверения кандидата на пост главы ДНР», – написал Губарев в своем Telegram-канале. В итоге было собрано порядка 1000 подписей.

Кроме того, документы для выдвижения кандидатуры на пост «главы ДНР» в этот же день подавал и первый «министр обороны ДНР» периода 10 апреля – 7 мая 2014 года Игорь Хакимзянов. Однако его документы «ЦИК» первоначально не принял. «В связи с несоответствием перечню и видам документов, установленных законодательством, официально пройти процедуру выдвижения на данный момент ему не удалось», – заявили в «ЦИК». Оказалось, что у Игоря Хакимзянова при подаче документов, помимо всего прочего, выявлены проблемы со списком доверенных лиц. Однако 24 сентября «ЦИК» все таки принял документы Хакимзянова.

Помимо этого, «центризбирком» принял документы у неких:

  • Романа Храменкова;
  • Елены Шишкиной
  • Владимира Медведева;
  • Ивана Михайлова;
  • Вячеслава Дьякова;
  • Романа Евстифеева;
  • Валентина Спиридонова.

Таким образом, к сбору подписей допущены десятеро:

  1. Павел Губарев,
  2. Денис Пушилин,
  3. Елена Шишкина,
  4. Роман Храменков,
  5. Игорь Хакимзянов,
  6. Владимир Медведев,
  7. Иван Михайлов,
  8. Вячеслав Дьяков,
  9. Роман Евстифеев,
  10. Валентин Спиридонов.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Среди потенциальных кандидатов назывались пятеро. Однако Александра Ходаковского – экс-командира незаконного вооруженного формирования «Восток» и главного оппонента Александра Захарченко – не впустили в «ДНР», поэтому он не смог зарегистрироваться для участия в «выборах». Также невъездным в «ДНР» является Андрей Пургин – первый председатель «народного совета ДНР» с 14 ноября 2014 года по 4 сентября 2015 года (был смещен с поста, на его место назначили Пушилина, после чего Пургин был арестован, а затем выдворен из «ДНР»).

Вопреки ожиданиям не подала документы в «ЦИК ДНР» Наталья Захарченко – вдова бывшего «главы ДНР».

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, голосование, выборы президента, ДНР
 
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