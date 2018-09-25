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Главари боевиков бегут от "русского мира": украинским силовикам сдался очередной "экс-министр ДНР"
Служба безопасности Украины провела спецоперацию по выводу с оккупированных территорий Донецкой области т.н. "экс-министра аграрной политики и продовольствия ДНР", который сам пожелал сдаться украинским силовикам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Сегодня.
"В ОРДЛО "печаль-беда": бандитские разборки и кризис "топ-менеджеров". Бывший сепаратистский "эстеблишмент" сегодня быстренько развеивается с "квазиреспублик". Попав в жернова "русского мира" и предчувствуя неизбежный финал, московские прихвостни все чаще оказываются на территории мирной Украины", – говорится сообщении.
В СБУ отметили, что т.н. "руководство ДНР" планировало "отстранить чиновника", "повесив" на него и оружие, и хищения имущества.
"Благодаря успешной спецоперации наших контрразведчиков очередной "чиновник" был выведен из ОРДЛО. Речь идет о бывшем "министре аграрной политики и продовольствия ДНР". Что же заставило его бежать из "перспективной молодой республики"? Все банально – он просто стал "неудобным" как для самих террористов, так и для кремлевских кураторов. После очередных криминальных разборок за передел сфер влияния с подачи Захарченко, ему "инкриминировали" хранение оружия, злоупотребление "служебным положением" и хищение имущества в особо крупных размерах, после чего он даже некоторое время находился в тюрьме", – сообщили в спецслужбе.
Силовики добавили, что сейчас "экс-министр" активно сотрудничает с украинскими следователями , предоставляя показания по преступлениям России в Украине.
Теги: Донбасс, министр, СБУ, ДНР
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