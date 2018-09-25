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Какой штраф будут платить украинцы, сжигающие сухие листья
Осень — пора активной уборки в садах и на огородах. При этом сухая листва и другие растительные остатки нередко сжигаются. В связи с тем, что данный метод утилизации отходов вредит окружающей среде и здоровью людей, отныне за такие действия будет налагаться штраф, передают ФАКТЫ. ICTV и zi.dn.ua.
Сумма штрафа за сжигание листьев и сухого мусора будет начисляться в пределах от 170 до 340 гривень. К сожалению, это единственный действенный способ приучить людей к безопасной утилизации отходов.
Как известно, дым от сжигания сухого мусора содержит в себе вредные веществ, а когда мы вдыхаем его, эти вещества накапливаются в организме, постепенно отравляя его.
Кроме того, дым раздражает дыхательные пути, особенно у людей с хроническими заболеваниями органов дыхания, и может вызвать обострение этих болезней или приступы бронхиальной астмы.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе будут наказывать за сжигание мусора.
Мы также писали, что в Дружковке ответственность за сжигание листвы распространяется не на всех.
Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, штраф, мусор, отходы, огород, костер, дача
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