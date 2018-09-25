«Осторожно! Накидываются сразу». Соцсети предупредили о «зверствах» на КПП «Еленовка»

25.09.2018 10:02

Жители оккупированной части Донетчины в социальных сетях сообщают, что на КПП оккупантов ОРДО в Еленовке опасно держать мобильный телефон в руках, так как представители «МГБ ДНР» проводят жесткую проверку и допросы.

В комментариях люди пишут:

«Народ, хо предупредить тех кто будет в ближайшее время ехать из/в ОРДО через Еленовку. Не вздумайте телефон даже просто в руке держать. Там щас какие-то дикие мгбшники работают. Накидываются сразу и уводят в будку на допрос. 2 часа нервов, пролистанные все фото и тел книга. Осторожно!»

«Ага, видел как одного приняли с телефоном. Он положил телефон в наружный карман куртки, но так как телефон был длинный, то его часть, а именно камера выглядывала и складывалось впечатление, что он ходил и снимал, но на самом деле нет. Тут его мыгыбы и приняло, мурыжили долго».

Источник: donpress.com