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«Осторожно! Накидываются сразу». Соцсети предупредили о «зверствах» на КПП «Еленовка»

25.09.2018 10:02
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«Осторожно! Накидываются сразу». Соцсети предупредили о «зверствах» на КПП «Еленовка»

Жители оккупированной части Донетчины в социальных сетях сообщают, что на КПП оккупантов ОРДО в Еленовке опасно держать мобильный телефон в руках, так как представители «МГБ ДНР» проводят жесткую проверку и допросы.

В комментариях люди пишут:

«Народ, хо предупредить тех кто будет в ближайшее время ехать из/в ОРДО через Еленовку. Не вздумайте телефон даже просто в руке держать. Там щас какие-то дикие мгбшники работают. Накидываются сразу и уводят в будку на допрос. 2 часа нервов, пролистанные все фото и тел книга. Осторожно!»
«Ага, видел как одного приняли с телефоном. Он положил телефон в наружный карман куртки, но так как телефон был длинный, то его часть, а именно камера выглядывала и складывалось впечатление, что он ходил и снимал, но на самом деле нет. Тут его мыгыбы и приняло, мурыжили долго».

Источник: donpress.com



Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, пункт пропуска, КПП, соцсети, оккупанты
 
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