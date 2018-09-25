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Архив - Донецкая область

Под Донецком идет бой

25.09.2018 13:43
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Под Донецком идет бой

Жители оккупированного Донецка сообщают о бое, который сейчас идет в окрестностях города.
Так, пользователи социальных сетей сообщают, что в ход пошло что-то тяжелое. При этом сторонники "русского мира" пишут, что боевики "ДНР" применяют артиллерию для подавления огневых точек под Донецком (Орфография и стиль авторов сохранены).
"Что за бахи доносятся опять? МакНИИ? 11-28, 11-38, и ещё один почти сразу #Донецк";
"Судя по глухому звуку - на Господар прилетало . Там яма - поэтому звук отличается от ЯБП или промки";
"#Макіївка 11:40 якісь бахи вдалені, бік Донецька";
"В районе ДАП-Пески жестко долбят.Что-то тяжелое.До площади Шахтерской ударная волна докатывается";
"не МакНии, звук доносился из-за Песок";
"Донецк.Гладковка. Залпы из тяжелого, как со стороны Песок так и Ясиноватского поста";
"В Авдеевке тоже немного слышно было, типа отдаленных раскатов грома";
"Арта ДНР работает на подавление огневых точек под Донецком".
"11-59 Опять бах. И не сидится же кому-то #Донецк".
Источник Трибун



Теги: Донецк, Донбасс, бой, ДНР
 
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