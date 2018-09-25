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Под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Кислый»
25.09.2018 08:02
Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе. Так, под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Кислый».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщают источники, в районе Красного Партизана под временно оккупированной Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» Лагуткин Ростислав Александрович с позывным «Кислый».
О Лагуткине известно, что он родился в Ясиноватском районе 9 мая 1993 года, был ликвидирован 23 сентября 2018 года.
Теги: Донбасс, Горловка, ликвидация, боевик, ДНР, потери
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