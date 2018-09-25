Россия перебросила на Донбасс новое оружие для "ДНР". ВИДЕО

25.09.2018 14:47

Российские военные завезли боевикам на Донбасс новое оружие, которое российские наемники сразу пустили в ход на побережье Азовского моря.

Об этом сообщают журналисты канала "1+1", побывавшие на передовой на позициях украинских военных. Бойцы ВСУ признаются, что боевики сразу пустили в ход новое оружие, которое насквозь прошивает многолетние, толстенные деревья, из бревен которых составлены блиндажи на позициях сил ООС. Боевики ведут обстрел постоянно, несмотря на время суток и погоду. Как рассказали бойцы украинской армии, вдобавок к минам, которые перепахали все вокруг, добавились тяжелые пули неизвестной новой крупнокалиберной винтовки из "военторга" России.