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Россия перебросила на Донбасс новое оружие для "ДНР". ВИДЕО

25.09.2018 14:47
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Россия перебросила на Донбасс новое оружие для "ДНР". ВИДЕО

Российские военные завезли боевикам на Донбасс новое оружие, которое российские наемники сразу пустили в ход на побережье Азовского моря.
Об этом сообщают журналисты канала "1+1", побывавшие на передовой на позициях украинских военных. Бойцы ВСУ признаются, что боевики сразу пустили в ход новое оружие, которое насквозь прошивает многолетние, толстенные деревья, из бревен которых составлены блиндажи на позициях сил ООС. Боевики ведут обстрел постоянно, несмотря на время суток и погоду. Как рассказали бойцы украинской армии, вдобавок к минам, которые перепахали все вокруг, добавились тяжелые пули неизвестной новой крупнокалиберной винтовки из "военторга" России.



Теги: Россия, Донбасс, оружие, ДНР
 
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