Скорбная калькуляция: Сколько стоит похоронить в Мариуполе

25.09.2018 11:52

В Мариуполе организацией похорон занимаются более десяти легальных предприятий, цена на услуги и товары во всех примерно одинакова, варьируется лишь незначительно.

Минимальная сумма, которую необходимо потратить на то, чтобы проводить в последний путь человека, составляется порядка 7 тыс. грн, это – по самому скромному подсчету, без «излишек», без отпевания, без поминального обеда.

В настоящее время в столице Приазовья работают два кладбища, на которых производятся захоронения – Старо-Крымское и Новотроицкое. Выделение места на кладбище – самая крупная расходная статья. Официально этот процесс является бесплатным, деньги берутся лишь за подготовку могилы, однако негласно подразумевается, что в стоимость «подготовки» закладывается и цена самого места. Так, одинарное место захоронения на Старо-Крымском кладбище обойдется в 1100 грн, двойное – в 1150. Если же родственники захотят похоронить близкого человека возле входа (в 1-м секторе), то за участок придется выложить на 3500 грн больше (4600 грн и 4650 грн соответственно).

Большинство компаний в Мариуполе, которые занимаются организацией похорон, имеют три основных комплексных пакета услуг – «социальный», «минимальный» и «стандартный».

Стоимость «социального пакета» – от 3500 до 4000 грн. В него входят – по минимуму – все, что нужно для погребения – гроб, подушка, могила, катафалк, грузчики, табличка, венок (все самое дешевое). «Социальный пакет» предоставляется в том случае, если умерший стоял на учете как малообеспеченный или был одиноким, и его некому похоронить.

«Минимальный пакет» стоит от 5,5 до 6,5 тыс. грн. В него входит практически то же самое, что и в «стандартный», только вместо таблички – крест, а гроб и венок – немного лучше.

«Стандартный пакет» обойдется в 10-15 тыс. грн. В этот пакет помимо катафалка входит автобус, гроб, крест, венок – все лучшего качества.

«Стандартный пакет» – понятие довольно расплывчато: здесь многое зависит от заказчиков, которые, ознакомившись с прейскурантом цен, выбирают товары и услуги, исходя из своих возможностей.

Минимальная стоимость скорбной атрибутики и услуг будет следующей:

хранение умершего в холодильнике – 500 грн в сутки,

гроб – от 450 грн,

крест – от 300 грн,

табличка – от 80 грн,

венок – от 100 грн,

лента – от 50 грн,

подушка – от 100 грн,

комплект в гроб – от 300 грн,

покрывало – от 120 грн,

подготовка тела к погребению – от 350 грн,

катафалк – от 900 грн,

автобус – от 800 грн,

вынос с погребением – от 200 грн.

Если умершего завозят по адресу, то это будет стоить от 200 грн. Стоимость прощания в похоронном зале составляет 200 грн за три часа.

Всего 1150 (могила) + 500+ 450+300+80+100+50+100+300+120+350+900+800+200 +200+200 = 5800 грн.

Отпевание батюшкой обойдется в 900-1000 грн. Поминальный обед – от 120 грн на человека, таким образом, если организовать поминки для десяти самых близких людей, это будет стоить 1200 грн.

Итого проводить человека в последний путь в Мариуполе, родственникам придется заплатить, самое меньшее, (5800+1000+1200) 8000 грн.

Возле могилки родные стараются установить столик и лавочку, минимальная стоимость такой услуги составляет порядка 1000 грн.

Спустя примерно год после того, как близкий человек ушел, приходит время подумать о памятнике. В столице Приазовья стоимость самого дешевого памятника составляет порядка 2 тыс. грн, установка – еще тысяча. Всего памятник с установкой обойдется, как минимум, в 3 тыс. грн.

По самому скромному подсчету организация похорон, столик, лавочка, памятник – все вместе составит (8000+1000+3000) 12 тыс. грн.

Следует опасаться

Как рассказал корреспонденту «Донецких новостей» директор одного из мариупольских предприятий, занимающихся ритуальными услугами Николай Сапаров, в Мариуполе в последние годы появилось множество нелегальных компаний.

«Мы все, работающие в законном поле, подписываем договоры с Комбинатом коммунальных предприятий. Те, кто работает нелегально, этого не делает. 60% рынка в городе находится "в тени". Отличить компании, работающие на законных основаниях, от нелегалов очень просто. Нелегалы приходят домой с предложением своих услуг сами, их никто не зовет. Они покупают информацию о покойнике и работают незаконно. Компании, работающие на законных основаниях, таким образом не поступают. Человек может сам решить, в какое агентство, в какой магазин прийти, чтобы в спокойной обстановке оформить процесс похорон, выбрать то, что ему нужно. К тому же следует знать, что нелегалы никогда не дают чеки или другие документы», – предупредил Николай Сапаров.

Для информации

В Мариуполе, когда человек умирает, первое, что надо сделать – набрать 102. После этого в дом, где находится умерший, приезжает дежурная группа и судмедэксперт. Если происходит насильственная или внезапная смерть, то тело умершего в обязательном порядке направляют на судебно-медицинскую экспертизу для проведения вскрытия.

В том случае, если ситуация не вызывает никаких «разночтений», и судмедэкспертиза не требуется, близкие умершего в ЗАГСе оформляют свидетельство о смерти, после чего приступают к грустным обязанностям организации похорон.