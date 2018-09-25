- Какой штраф будут платить украинцы, сжигающие сухие листья19:18
- Стало известно, когда прибудут миротворцы ООН на Донбасс: Марчук дал ответ. ВИДЕО18:51
- Устранили важного свидетеля: журналист объяснил, почему РФ избавилась от Захарченко17:22
- Главари боевиков бегут от "русского мира": украинским силовикам сдался очередной "экс-министр ДНР"16:30
- В больнице скончалась женщина, которую на пешеходном переходе сбила капрал патрульной полиции из Мариуполя.ВИДЕО15:26
- Россия перебросила на Донбасс новое оружие для "ДНР". ВИДЕО14:47
- Боевики «ДНР» пугают наблюдателей СММ ОБСЕ «снайперами»14:21
- Под Донецком идет бой13:43
- Стрелков поражен громким провалом "ДНР": наемник крупно подставил Путина на Донбассе13:23
- Vodafone в «ДНР»: Умрет или выкарабкается?12:29
Стало известно, когда прибудут миротворцы ООН на Донбасс: Марчук дал ответ. ВИДЕО
Марчук сообщил о том, когда стоит ожидать подкрепления на Донбасс со стороны ООН. По его словам, они прибудут на помощь Украине только через 10 месяцев. Марчук рассказал, что это не такой уж и простой процесс.
Представитель Украины на минских переговорах сообщил, когда ожидать миротворцев ООН, передает dialog.ua.
Они должны прибыть, чтобы помочь украинской стороне побороть сепаратизм на востоке. В эфире "112 Украина" Марчук сказал, что миротворческие объединения ООН прибудут в Украину только через 10 месяцев. Это случится, если ООН примет соответствующую резолюцию. "Миротворческих войск ООН просто не существует. Все укомплектования формируются исходя из определенной задачи. Затем производится рекогносцировка, чтобы изучить территорию и сложившуюся ситуацию в ней. Это дает некоторое преимущество ООН, поскольку соответствующие лица будут уведомлены о численности миротворцев и то, как они смогут выполнить задачу. После этого определяется уровень опасности персонала наряду со сроком ротации. И только затем на место прибывает миссия с разработанным бюджетом", - сказал Марчук о долгом процессе.
Теги: Донбасс, Минск, ООН, переговоры, миротворцы, Марчук
- Чтобы завершить конфликт на Донбассе, в Украине рассчитывают на мирные переговоры. ВИДЕО
- Стали известны итоги переговоров «Нормандской четверки»
- Фесенко очертил перспективы ввода миротворцев на Донбасс
- "Украина хочет зачистить Донбасс", - Клинцевич боится за будущее пророссийских боевиков на востоке Украины
- Мнение: битва за миротворцев для Донбасса вышла на финишный этап
- Два варианта для Донбасса: что Волкер и Сурков обсуждали на секретных переговорах
- Какой штраф будут платить украинцы, сжигающие сухие листья19:18
- Стало известно, когда прибудут миротворцы ООН на Донбасс: Марчук дал ответ. ВИДЕО18:51
- Устранили важного свидетеля: журналист объяснил, почему РФ избавилась от Захарченко17:22
- Главари боевиков бегут от "русского мира": украинским силовикам сдался очередной "экс-министр ДНР"16:30
- В больнице скончалась женщина, которую на пешеходном переходе сбила капрал патрульной полиции из Мариуполя.ВИДЕО15:26
- "Укрзализныця" запускает поезд Лисичанск-Киев: расписание и цены на билеты15:08
- Россия перебросила на Донбасс новое оружие для "ДНР". ВИДЕО14:47
- Боевики «ДНР» пугают наблюдателей СММ ОБСЕ «снайперами»14:21
- Вооруженные боевики «ЛНР» выгоняют наблюдателей СММ ОБСЕ с железнодорожных станций13:47
- Под Донецком идет бой13:43
- Какой штраф будут платить украинцы, сжигающие сухие листья19:18
- Стало известно, когда прибудут миротворцы ООН на Донбасс: Марчук дал ответ. ВИДЕО18:51
- Последний летний аккорд: в Украину идет сухая и солнечная погода18:20
- "Донбасс нужно назад запихнуть в Украину?!" - Монтян устроила громкий скандал на россТВ из-за Украины17:48
- Устранили важного свидетеля: журналист объяснил, почему РФ избавилась от Захарченко17:22
- 120 грн за пачку: цена на сигареты в Украине станет как в Европе16:56
- Главари боевиков бегут от "русского мира": украинским силовикам сдался очередной "экс-министр ДНР"16:30
- Взрыв миномета «Молот»: волонтеры рассказали, что произошло на самом деле16:15
- Венгрия доигралась: опубликовано видео движения крупной колонны бронетехники ВСУ в сторону Закарпатья. ВИДЕО15:39
- В больнице скончалась женщина, которую на пешеходном переходе сбила капрал патрульной полиции из Мариуполя.ВИДЕО15:26
- Мы должны вести переговоры с Россией о прекращении её поддержки этой военной силы - Волкер (Интервью)13:07
- Путин получил важный сигнал по Украине: генерал указал на интересный момент12:13
- Нить какого цвета нужно носить, чтобы привлечь удачу и счастье в свою жизнь22:38
- В Украине запретили популярное лекарство от простуды18:00
- Мужчины-вампиры. 10 типов парней, которые испортят вам кровь09:58
- Самая неприступная женщина по знаку зодиака — кто она?08:47
- Названы неожиданные продукты, способные помочь справиться с простудой08:15
- На каких пальцах нельзя носить кольца14:55
- День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание 11:50
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование
- "ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности
- Шаг за шагом: ВСУ молниеносным ударом отбили очередной кусочек украинской земли у оккупантов. Видео
- Жители Донецка открыто проклинают боевиков "ДНР" в соцсетях: город потрясен крупным ЧП
- "Это крик души..." - в ответ на просьбу боевиков "ДНР" жители Донбасса массово отвечают отказом
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве
- Не Путин и не Ахметов: сепаратист Прилепин назвал убийц уничтоженного в Донецке Захарченко