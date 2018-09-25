- В больнице скончалась женщина, которую на пешеходном переходе сбила капрал патрульной полиции из Мариуполя.ВИДЕО15:26
- Россия перебросила на Донбасс новое оружие для "ДНР". ВИДЕО14:47
- Боевики «ДНР» пугают наблюдателей СММ ОБСЕ «снайперами»14:21
- Под Донецком идет бой13:43
- Стрелков поражен громким провалом "ДНР": наемник крупно подставил Путина на Донбассе13:23
- Vodafone в «ДНР»: Умрет или выкарабкается?12:29
- Скорбная калькуляция: Сколько стоит похоронить в Мариуполе11:52
- В Мариуполь прибыли корабли ВМС Украины11:30
- В Украине возросло число зарегистрированных переселенцев11:12
- «Осторожно! Накидываются сразу». Соцсети предупредили о «зверствах» на КПП «Еленовка»10:02
Стрелков поражен громким провалом "ДНР": наемник крупно подставил Путина на Донбассе
Один из первых главарей "ДНР" Игорь Гиркин возмущен полной профессиональной непригодностью нынешних главарей "ДНР", которые позволили себе утечку информации и обсуждение "государственных" вопросов в открытом эфире. Гиркин опубликовал видео перехвата разговоров главарей "ДНР", который вчера выложили в Сеть сотрудники украинских спецслужб накануне.
Более того, очередное невольное свидетельство прямого руководства Кремлем оккупированной части Донбасса легло еще одним доказательством для будущего суда над Путиным в деле оккупации Восточной Украины. Российский наемник заявляет, что сегодня "ДНР" руководят "дебилы", которые "важнейшие государственные вопросы "строго конфиденциального" характера обсуждают в открытом эфире". Более того, Гиркин подтверждает, что вопрос формирования руководства "ДНР" целиком и полностью решается в Москве, однако степень деградации управляющего звена на оккупированной части Донбасса резко ухудшает шансы России на успех в противостоянии с Украиной. "В данном случае смешно слушать их разговоры про руководителя МГБ господина Павленко (выходца из ФСБ РФ, вообще-то). Вот мне интересно, он, кадровый полковник, действительно в восторге от того, каких придурков и жуликов ему назначают из Москвы в "формальное" начальство? Ну ладно, что мат через слово - это полбеды... но ведь реальные зарвавшиеся жулики... да еще и идиоты", - написал он.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, Путин, наемник, ДНР, Стрелков, провал
- Введение миротворцев ООН на Донбасс вызвало истерику у Стрелкова-Гиркина: бывший главарь "ДНР" назвал Путина предателем и потребовал захватить всю Украину
- Почему Путин боится донбасского убийцу - Стрелкова-Гиркина?
- Стрелков-Гиркин опубликовал сенсационные детали новых планов Кремля
- Гиркин: У нас на носу война с Украиной
- "Бацька" Лукашенко снова пошел против Путина: в Беларуси впервые вынесли обвинительный приговор наемнику, воевавшему на стороне террористов "ДНР"
- "Путин сдал всю "Новороссию", а Украина теперь – мощнейшее оружие Запада против России", - Гиркин в обиде раскритиковал Навального и назвал его "последователем Путина". ВИДЕО
- В больнице скончалась женщина, которую на пешеходном переходе сбила капрал патрульной полиции из Мариуполя.ВИДЕО15:26
- "Укрзализныця" запускает поезд Лисичанск-Киев: расписание и цены на билеты15:08
- Россия перебросила на Донбасс новое оружие для "ДНР". ВИДЕО14:47
- Боевики «ДНР» пугают наблюдателей СММ ОБСЕ «снайперами»14:21
- Вооруженные боевики «ЛНР» выгоняют наблюдателей СММ ОБСЕ с железнодорожных станций13:47
- Под Донецком идет бой13:43
- Стрелков поражен громким провалом "ДНР": наемник крупно подставил Путина на Донбассе13:23
- Vodafone в «ДНР»: Умрет или выкарабкается?12:29
- Скорбная калькуляция: Сколько стоит похоронить в Мариуполе11:52
- В Мариуполь прибыли корабли ВМС Украины11:30
- В больнице скончалась женщина, которую на пешеходном переходе сбила капрал патрульной полиции из Мариуполя.ВИДЕО15:26
- "Укрзализныця" запускает поезд Лисичанск-Киев: расписание и цены на билеты15:08
- Россия перебросила на Донбасс новое оружие для "ДНР". ВИДЕО14:47
- Боевики «ДНР» пугают наблюдателей СММ ОБСЕ «снайперами»14:21
- Главная опасность осени уже унесла жизни 11 украинцев14:03
- Вооруженные боевики «ЛНР» выгоняют наблюдателей СММ ОБСЕ с железнодорожных станций13:47
- Под Донецком идет бой13:43
- Стрелков поражен громким провалом "ДНР": наемник крупно подставил Путина на Донбассе13:23
- Мы должны вести переговоры с Россией о прекращении её поддержки этой военной силы - Волкер (Интервью)13:07
- НБУ ввел в оборот новую двадцатку13:05
- Мы должны вести переговоры с Россией о прекращении её поддержки этой военной силы - Волкер (Интервью)13:07
- Путин получил важный сигнал по Украине: генерал указал на интересный момент12:13
- Нить какого цвета нужно носить, чтобы привлечь удачу и счастье в свою жизнь22:38
- В Украине запретили популярное лекарство от простуды18:00
- Мужчины-вампиры. 10 типов парней, которые испортят вам кровь09:58
- Самая неприступная женщина по знаку зодиака — кто она?08:47
- Названы неожиданные продукты, способные помочь справиться с простудой08:15
- На каких пальцах нельзя носить кольца14:55
- День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание 11:50
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование
- "ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности
- Шаг за шагом: ВСУ молниеносным ударом отбили очередной кусочек украинской земли у оккупантов. Видео
- Жители Донецка открыто проклинают боевиков "ДНР" в соцсетях: город потрясен крупным ЧП
- "Это крик души..." - в ответ на просьбу боевиков "ДНР" жители Донбасса массово отвечают отказом
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве
- Не Путин и не Ахметов: сепаратист Прилепин назвал убийц уничтоженного в Донецке Захарченко