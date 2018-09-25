"Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве – подробности громкого ареста

25.09.2018 07:44

Информации об аресте экс-"министра" "ДНР" Александра Тимофеева по кличке Ташкент пока мало. Известно, что он схвачен в Москве, но о месте его пребывания и причине ареста данных нет.

Информацией о Ташкенте в Twitter поделился блогер Necro Mancer‏ , который сделал перепост сообщения одного из сепаратистских телеграмм-каналов, передает "Диалог.UA".

Как стало известно, арест Тимофеева уже подтвердили несколько источников из российской столицы. Эту информацию обнародовала ярая пропагандистка и пособница террористов "ДНР" Майя Пирогова. "За что и где содержат, продолжаем пытаться узнать", - сообщила она.

В обсуждениях предположили, что теперь Ташкенту вряд ли удастся выйти "сухим из воды", и если за высокопоставленного террориста уже взялись в самой Москве, то дело приняло весьма серьезные обороты.

"Вытрясут из Ташкента все что нажито "непосильным трудом", - убеждены участники обсуждений.

"Теперь выйдет не скоро, получит по полной", " Ответит за все, тем более, что есть за что отвечать, много на нем висит беспредела", – пишут в соцсетях.