У Порошенко назвали причину взрыва миномета «Молот»

25.09.2018 21:52

Помощник министра обороны Украины Степана Полторака и советник украинского президента Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что взрыв миномета «Молот» произошел из-за использования мин 60−70-х годов.

Так, Бирюков отметил: «Ни один военный этого не объясняет, это лишь говорят волонтеры. Потому что ни один вменяемый солдат не может подтвердить тот факт, что вышибной заряд способен вообще порвать трубу, это теоретически невозможно. Даже если этот миномет будет сделан из водопроводной трубы, все равно заряд его не разорвет».

Кроме того, он добавил, что при использовании «Молота» бойцы придерживались всех установленных правил и подчеркнул: «Именно поэтому, то, что произошло не два дня назад, а сегодня ночью, не привело ни к каким людским жертвам, потому что были использованы все правила, как пользоваться минометом. К сожалению, там была плохая мина, да, но никто не погиб и толком не пострадал, там два легких ранения».

Источник: donpress.com