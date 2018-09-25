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Устранили важного свидетеля: журналист объяснил, почему РФ избавилась от Захарченко

25.09.2018 17:22
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Устранили важного свидетеля: журналист объяснил, почему РФ избавилась от Захарченко

Власти Российской Федерации избавились от главаря "ДНР" Александра Захарченко, поскольку лидер боевиков был важным свидетелем по делу о сбитом в небе над Донбассом малазийском самолете Boeing 777 (рейс МН17), передает Главред.
Именно после убийства лидера террористов минобороны РФ снова заговорило о борте, рассказал главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник во время чата на "Главреде".
"... Ликвидация Захарченко была крайне выгодна Кремлю в плане устранения важного свидетеля по делу МН17. Думаю, что, помимо этого вопроса, Захарченко уже давным-давно намозолил глаза Москве, там было очень много вопросов к нему и вещей, которые вызывали недовольство в Кремле", — отметил собеседник.
По его мнению, вопрос с Boeing — это как раз та самая карта, которая перевесила все. "И в связи с этим неудобством, связанным с жизнью Захарченко, конечно, его надо было устранять. Мне кажется, поэтому его убили", — добавил Сотник.



Теги: Донбасс, журналист, свидетель, ДНР, Захарченко
 
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