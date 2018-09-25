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В Мариуполь прибыли корабли ВМС Украины
Вчера, 24 сентября около 20:00 вечера, украинские корабли "Донбасс" и "Корец" в сопровождении двух боевых катеров пришли в порт Мариуполя, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
После прохода Керченского пролива в акваторию Азовского моря навстречу кораблям вышли малые бронированные артиллерийские катера P177 Кременчуг и P178 Лубны, которые держались рядом на случай провокаций российского оккупационного флота или подконтрольных Кремлю боевиков террористической организации ДНР.
До прохода в Азовское море корабли сопровождала целая флотилия ВМФ РФ, после Керченского пролива часть из них держалась поодаль.
20 сентября 2018 года поисково-спасательное судно A500 Донбасс и морской буксир A830 Корец отправились с Западной военно-морской базы ВМС в Одессе в Бердянск, где станут основой для заложенной там базы украинского флота на Азовском море.
Теги: Донбасс, Мариуполь, ВМС, корабли
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