"В подвале меня пытали не американцы, а русские", - ученый из Донецка поставил на место желающих дружить с РФ

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Никакого братства между Украиной и Россией не существует, а реальность противостояния двух стран на Донбассе показывает абсолютно противоположную картину.
Об этом в интервью газете "Факты" заявил известный украинский ученый Иван Козловский, который долгое время провел в плену россиян в оккупированном Донецке. Комментируя лживость тезиса о "братстве Украины и России", Козловский эффектно поставил сторонников "русского мира" на место.
Более того, ученый не сомневается, что между украинским и российским народом братства не существует вовсе, а позиция России полностью лицемерна. Не обошел стороной Козловский и вопрос Московского патриархата, чья одиозная позиция по войне на Донбассе возмущает украинцев до сих пор.
Московский патриархат не только не осудил российскую оккупацию, но и вовсе называет войну с россиянами на Донбассе "гражданской войной Украины". Напомним, ранее в России признали военное вторжение Кремля на Донбасс. Добавим, Порошенко объяснил, почему Путин так крепко вцепился в Украину.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, война, подвал, пытки, ДНР, ученый
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- Сейчас малышка находится в больнице. На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Реакция в сети на происшествие разная одни изумлены, другие винят взрослых, третьи вообще не верят в то, что произошло: «Это ж какой.срач.надо.развести.дома чтоб крыс22:13
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