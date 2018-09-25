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В рядах оккупанта затесался "предатель": СБУ вывела из ОРДЛО еще одного "министра" террористической "ДНР"
СБУ провела успешную спецоперацию, в результате которой на неоккупированную территорию Украины из ОРДЛО был выведен "министр" террористической "ДНР".
О перебежчике из "ДНР" сообщила в Facebook пресс-служба СБУ, передает "Диалог.UA".
О выводе из оккупированного Донбасса сепаратиста Служба безопасности Украины сообщила в понедельник, 25 сентября. Имя перебежчика не называется. Однако, по всей видимости, речь об Алие Камара.
По данным СБУ, данный мужчина активно поддержал оккупацию Россией Донбасса и в сентябре 2014 года даже присоединился к группировкам "ДНР". В рядах так называемого "Индустриального оплота Донбасса" он занимался поставками в ОРДЛО топлива, зерна и прочего.
Вскоре сепаратист возглавил "министерство агрополитики и промышленности" террористической "ДНР" по приглашению тогдашнего главаря "республики" Александра Захарченко. На этом посту он, среди прочего, обеспечивал поставки на Донбасс незаконных "гумконвоев" Кремля. Однако везло террористу недолго.
Вскоре он серьезно поссорился Захарченко, в результате чего на долгое время "загремел" на подвал. Сейчас "министр" уже на неоккупированной части Украины. Он активно дает показания о властях террористической "ДНР" и их московских "кураторах". В отношении террориста заведено уголовное дело по статье 258-3 УК Украины "Создание террористической группировки".
Стоит отметить, что это уже второй "министр"-перебежчик "ДНР". Ранее СБУ вывела из ОРДЛО "министра культуры и туризма" террористической "республики" Юрия Лекстутеса.
Теги: Россия, Донбасс, министр, СБУ, ДНР, Захарченко
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