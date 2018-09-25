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Волкер: у США есть информация о командирах российских войск на Донбассе

25.09.2018 07:23
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Волкер: у США есть информация о командирах российских войск на Донбассе

У США есть данные о численности, организации и командовании регулярных российских войск на Донбассе, сообщил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передают novosti.dn.ua.

Волкер заявил о том, что управляют «армейскими корпусами» группировок «Л-ДНР» офицеры Вооруженных сил РФ. Также он отметил, что помимо регулярных войск Россия активно привлекает к участию в конфликте на Донбассе военных-контрактников.

«Осуществляется непосредственное российское командование и управление через цепочку командования, включающую регулярные войска, регулярных офицеров, но большую часть сил составляют контрактники, которым платит Россия», - подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее Курт Волкер заявлял о том, что если в Кремле официально не признают своего участия в вооруженном конфликте на востоке Украины, продвигаться в Минских соглашениях будет невозможно.



Теги: Россия, США, Донбасс, войска, РФ, Волкер, Минские соглашения
 
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