Боевики «ДНР» задерживают людей на блокпостах, если видят телефон

26.09.2018 21:05

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах вблизи линии разграничения творят настоящий беспредел. Людей задерживают даже за то, что видят у них телефон. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированных территорий, пересекающие блокпосты боевиков «ДНР» вблизи линии разграничения, сообщают, что боевики и российские наемники творят там настоящий беспредел. Кроме того, что у людей обыскивают все сумки и личные вещи, задержать могут даже за то, что увидят у человека в кармане телефон.

Вот сто рассказали жители временно оккупированных территорий в соцсетях:

«Народ, хо предупредить тех кто будет в ближайш время ехать из/в ордо через Еленовку. Не вздумайте телефон даже просто в руке держать. Там щас какие-то дикие мгбшники работают. Накидываются сразу и уводят в будку на допрос. 2 часа нервов, пролистанные все фото и тел книга. Осторожно!»,

«Ага, видел как одного приняли с телефоном. Он положил телефон в наружный карман куртки, но так как телефон был длинный, то его часть, а именно камера выглядывала и складывалось впечатление, что он ходил и снимал, но на самом деле нет. Тут его мыгыбы и приняло, мурыжили долго».

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