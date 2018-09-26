- Жилые массивы Пивденного попали под обстрел19:45
- Боевики на Донбассе начали расстреливать бойцов, которые прибывают из России 19:15
- Пушилин объяснил, когда на Донбасс введут миротворцев ООН19:00
- Путин изменил план захвата Украины: Гордон сообщил тревожные данные из Москвы18:48
- В «ДНР»: В соцсетях сообщают о перекрытых «полицейскими» дорогах18:30
- Оккупанты обстреляли село в ОРДО: ранена семейная пара17:45
- Війна на Донбасі: Сиротюк розповів, у якому разі РФ погодиться на миротворців16:51
- В «Л/ДНР» твориться хаос: на улицах взрывают машины и гранаты14:55
- Грядут перемены: названа причина, по которой замглавы СММ ОБСЕ в ускоренном режиме покидает Украину14:40
- Россия готовит оккупантов ОРДЛО к наступлению14:10
Боевики на Донбассе начали расстреливать бойцов, которые прибывают из России
Террористы с оккупированной территории Донбасса начали вести атаки против бойцов, которые прибывают из России.
Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает "Диалог.UA". Ранее так называемый "экс-министр" "ДНР" решил сказать правду о том, что творит Россия на оккупированных землях. Он заявил, что Донецк и Луганск просто грабят, навязывая невероятный уровень коррупции.
Он отметил, что в последнее время между местными жителями оккупированного Донбасса, которые встали под знамена боевиков, и прибывающими из России военными начали происходить перестрелки. По мнению Гуцуляка, некоторые боевики на Донбассе испытывают проблемы психологического характера и из-за этого устраивают обстрелы по своим позициям. Он рассказал, что недавно была обстреляна группа бойцов, которые прибыли на Донбасс из России. В службе разведки ему доложили о том, что огонь был открыт без всякого предупреждения и в результате инцидента погиб один человек, еще трое получили значительные ранения. Однако главари боевиков отрицают данную версию и используют этот случай как очередной метод пропаганды.
Они обвинили во всем солдат ВСУ. Порошенко в ООН рассказал, что заставит Россию сдаться и уйти с Донбасса. Выступая перед лидерами украинской общины в Соединенных Штатах, Порошенко призвал поддержать украинскую инициативу по введению миротворческих сил на захваченный Донбасс.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, война, расстрел, ДНР, ЛНР, боевики
- Донбасских боевиков вербуют в Сирию
- Российский наёмник о Донбассе: "Наших там на сотню ополченцев - семьдесят, а то и восемьдесят"
- Россия отправила для провокаций на Евро-2016 боевиков ДНР и ЛНР
- Что с Донбассом будет дальше?
- Що окупанти Донбасу роблять з тілами загиблих
- Почему Украина никак не может победить донбасских оккупантов?
- Жилые массивы Пивденного попали под обстрел19:45
- Боевики на Донбассе начали расстреливать бойцов, которые прибывают из России 19:15
- Пушилин объяснил, когда на Донбасс введут миротворцев ООН19:00
- Путин изменил план захвата Украины: Гордон сообщил тревожные данные из Москвы18:48
- В «ДНР»: В соцсетях сообщают о перекрытых «полицейскими» дорогах18:30
- Оккупанты обстреляли село в ОРДО: ранена семейная пара17:45
- Війна на Донбасі: Сиротюк розповів, у якому разі РФ погодиться на миротворців16:51
- В «Л/ДНР» твориться хаос: на улицах взрывают машины и гранаты14:55
- Грядут перемены: названа причина, по которой замглавы СММ ОБСЕ в ускоренном режиме покидает Украину14:40
- Россия готовит оккупантов ОРДЛО к наступлению14:10
- Венгрия действительно доигралась: стало известно, зачем колонна бронетехники переброшена на Закарпатье 20:00
- Жилые массивы Пивденного попали под обстрел19:45
- МВФ поставил Украине четыре условия19:33
- Боевики на Донбассе начали расстреливать бойцов, которые прибывают из России 19:15
- Пушилин объяснил, когда на Донбасс введут миротворцев ООН19:00
- Путин изменил план захвата Украины: Гордон сообщил тревожные данные из Москвы18:48
- В «ДНР»: В соцсетях сообщают о перекрытых «полицейскими» дорогах18:30
- В Кабмине сообщили, когда начнется отопительный сезон18:15
- Повышение цены на газ могут отложить: важное заявление18:00
- Оккупанты обстреляли село в ОРДО: ранена семейная пара17:45
- Названа диета, которая может спровоцировать расстройство психики17:30
- В Украине установили запрет на популярную вакцину16:35
- Медики объяснили, чем грозит здоровью переход на "зимнее время"15:15
- Медики назвали лучший природный антибиотик13:16
- Медики назвали эффективные способы избавления от храпа09:45
- Какие знаки зодиака самые подлые09:30
- Что скрывается за пробой на золотых украшениях09:15
- Мы должны вести переговоры с Россией о прекращении её поддержки этой военной силы - Волкер (Интервью)13:07
- Путин получил важный сигнал по Украине: генерал указал на интересный момент12:13
- Нить какого цвета нужно носить, чтобы привлечь удачу и счастье в свою жизнь22:38
- Донецк весь день содрогался от мощных взрывов
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса
- Под Донецком идет бой
- "ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве
- Не Путин и не Ахметов: сепаратист Прилепин назвал убийц уничтоженного в Донецке Захарченко
- Волонтер: оккупанты грозят «выбить» ВСУ из освобожденных поселков
- «Осторожно! Накидываются сразу». Соцсети предупредили о «зверствах» на КПП «Еленовка»
- "Украина хочет зачистить Донбасс", - Клинцевич боится за будущее пророссийских боевиков на востоке Украины