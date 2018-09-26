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Архив - Донецкая область

Боевики на Донбассе начали расстреливать бойцов, которые прибывают из России

26.09.2018 19:15
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Боевики на Донбассе начали расстреливать бойцов, которые прибывают из России

Террористы с оккупированной территории Донбасса начали вести атаки против бойцов, которые прибывают из России.

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает "Диалог.UA". Ранее так называемый "экс-министр" "ДНР" решил сказать правду о том, что творит Россия на оккупированных землях. Он заявил, что Донецк и Луганск просто грабят, навязывая невероятный уровень коррупции.

Он отметил, что в последнее время между местными жителями оккупированного Донбасса, которые встали под знамена боевиков, и прибывающими из России военными начали происходить перестрелки. По мнению Гуцуляка, некоторые боевики на Донбассе испытывают проблемы психологического характера и из-за этого устраивают обстрелы по своим позициям. Он рассказал, что недавно была обстреляна группа бойцов, которые прибыли на Донбасс из России. В службе разведки ему доложили о том, что огонь был открыт без всякого предупреждения и в результате инцидента погиб один человек, еще трое получили значительные ранения. Однако главари боевиков отрицают данную версию и используют этот случай как очередной метод пропаганды.

Они обвинили во всем солдат ВСУ. Порошенко в ООН рассказал, что заставит Россию сдаться и уйти с Донбасса. Выступая перед лидерами украинской общины в Соединенных Штатах, Порошенко  призвал поддержать украинскую инициативу по введению миротворческих сил на захваченный Донбасс.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, война, расстрел, ДНР, ЛНР, боевики
 
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