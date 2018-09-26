Оккупационные «власти ДНР» обязывают людей голосовать за Пушилина

26.09.2018 20:45

Во временно оккупированной Горловке на заводе «Стирол», который всё же не будут «запускать», работников под угрозой увольнения обязали голосовать за Пушилина. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщают жители временно оккупированной Горловки, работающие на «Стироле», который теперь, как стало известно, не запустят, представители оккупационных властей «ДНР» в угрожающей форме предупредили, что «надо голосовать за Пушилина». В противном случае людей обещают уволить.

Вот сто рассказывают горловчане в соцсетях:

«На орловском заводе «Стирол» было убедительно сказано всем голосовать за Пушилина, а если кто-то проигнорирует это указание, то ему грозит увольнение!

Комментарий уважаемая редакция «Дна»: «стироловцам» не о чем беспокоиться, их и так всех уволят. А происходящее давление админресурс — это днище!»,

«Дырявые друг друга мочат в предвыборной гонке».

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