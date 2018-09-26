- Оккупационные «власти ДНР» передумали «запускать» «Стирол»09:00
- Кремль перед "выборами" пытается задобрить обозленный Донбасс: обещает прислать в "ДНР" российский банк 08:30
- В «ДНР» пытались вывезти полкилограмма серебра07:45
- Жители Горловки отказываются идти на «выборы» главаря «ДНР»07:00
- Один из главарей «ДНР» не выдержал произвола Кремля и пришел сдаваться в СБУ: «Тупо грабят Донбасс»23:55
- "В подвале меня пытали не американцы, а русские", - ученый из Донецка поставил на место желающих дружить с РФ23:50
- Десяток кандидатов: Кого допустили к сбору подписей на «выборы главы ДНР»23:45
- Сейчас малышка находится в больнице. На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Реакция в сети на происшествие разная одни изумлены, другие винят взрослых, третьи вообще не верят в то, что произошло: «Это ж какой.срач.надо.развести.дома чтоб крыс22:13
- Оккупанты с протянутой рукой: "руководство" Крыма выклянчивает продовольствие у террористов "ДНР"22:10
- У Порошенко назвали причину взрыва миномета «Молот»21:52
Оккупационные «власти ДНР» передумали «запускать» «Стирол»
Оккупационные «власти ДНР» регулярно кормят население временно оккупированных территорий обещаниями «запустить» «Стирол», но затем «запуск» отменяется. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Не так давно оккупационные «власти ДНР» громогласно заявили о «запуске» во временно оккупированной Горловке «Стирола». Якобы, даже, начался прием на работу. Однако, сегодня стало известно, что «Стирол» запускать не будут. Пока… «до весны». Принятых на работу, но ещё не приступивших к ней, отправляют в бесплатные отпуска. А тем, кто работал раньше, задерживаются зарплаты.
Люди вспоминают «незлым, тихим словом» «министра ДНР» Алексея Грановского, рассказывавшего о «запуске» «Стирола» и называют его «комбинатором».
Вот что пишут горловчане в соцсетях:
«Запуск Стирола перенесён на весну (опять), вновь прибывшие уходят в бесплатные отпуска, с зарплатами уже задержка»,
«А казали, два цехи працюють?»,
«Стаканчики одноразовые делают и баллоны кислородом накачивают»,
«Где великий комбинатор?»,
«Ага Что-то не видно не слышно Стирол запускает? или где в емкости с аммиаком?».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, завод, Стирол, запуск, ДНР
- В «ДНР» муссируются слухи об аресте главаря «ДНР» Александра Захарченко
- ДНРовцы пообещали в феврале запустить Харцызский "Силур"
- Что будет с горловским "Стиролом"?
- В оккупированной Головке снова анонсировали запуск «Стирола»
- «3000 рабочих мест»: в ОРДО сделали заявление по «запуску» «Стирола»
- "Власти ДНР" намерены в ближайшее время запустить фармзавод "Стирол"
- Оккупационные «власти ДНР» передумали «запускать» «Стирол»09:00
- Кремль перед "выборами" пытается задобрить обозленный Донбасс: обещает прислать в "ДНР" российский банк 08:30
- В «ДНР» пытались вывезти полкилограмма серебра07:45
- Жители Горловки отказываются идти на «выборы» главаря «ДНР»07:00
- Один из главарей «ДНР» не выдержал произвола Кремля и пришел сдаваться в СБУ: «Тупо грабят Донбасс»23:55
- "В подвале меня пытали не американцы, а русские", - ученый из Донецка поставил на место желающих дружить с РФ23:50
- Десяток кандидатов: Кого допустили к сбору подписей на «выборы главы ДНР»23:45
- Сейчас малышка находится в больнице. На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Реакция в сети на происшествие разная одни изумлены, другие винят взрослых, третьи вообще не верят в то, что произошло: «Это ж какой.срач.надо.развести.дома чтоб крыс22:13
- Оккупанты с протянутой рукой: "руководство" Крыма выклянчивает продовольствие у террористов "ДНР"22:10
- У Порошенко назвали причину взрыва миномета «Молот»21:52
- Оккупационные «власти ДНР» передумали «запускать» «Стирол»09:00
- Верни деньги дважды: в Украине появился странный налог08:48
- Кремль перед "выборами" пытается задобрить обозленный Донбасс: обещает прислать в "ДНР" российский банк 08:30
- Соцпомощь, зарплаты и пенсии: сколько получат украинцы в 2019-м08:15
- В Украине отменят книгу жалоб08:00
- В «ДНР» пытались вывезти полкилограмма серебра07:45
- Найдена машина времени Гитлера: ученые установили ее местонахождение 07:30
- Порошенко и Волкер обсудили перспективы ввода миротворцев на Донбасс07:15
- Жители Горловки отказываются идти на «выборы» главаря «ДНР»07:00
- В Украине введут второй тариф на отопление: сколько будем платить06:53
- Мы должны вести переговоры с Россией о прекращении её поддержки этой военной силы - Волкер (Интервью)13:07
- Путин получил важный сигнал по Украине: генерал указал на интересный момент12:13
- Нить какого цвета нужно носить, чтобы привлечь удачу и счастье в свою жизнь22:38
- В Украине запретили популярное лекарство от простуды18:00
- Мужчины-вампиры. 10 типов парней, которые испортят вам кровь09:58
- Самая неприступная женщина по знаку зодиака — кто она?08:47
- Названы неожиданные продукты, способные помочь справиться с простудой08:15
- На каких пальцах нельзя носить кольца14:55
- День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание 11:50
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса
- "ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности
- Донецк весь день содрогался от мощных взрывов
- Под Донецком идет бой
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве
- Не Путин и не Ахметов: сепаратист Прилепин назвал убийц уничтоженного в Донецке Захарченко
- Волонтер: оккупанты грозят «выбить» ВСУ из освобожденных поселков
- «Осторожно! Накидываются сразу». Соцсети предупредили о «зверствах» на КПП «Еленовка»
- "Украина хочет зачистить Донбасс", - Клинцевич боится за будущее пророссийских боевиков на востоке Украины