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Архив - Донецкая область

Оккупационные «власти ДНР» передумали «запускать» «Стирол»

26.09.2018 09:00
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Оккупационные «власти ДНР» регулярно кормят население временно оккупированных территорий обещаниями «запустить» «Стирол», но затем «запуск» отменяется. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Не так давно оккупационные «власти ДНР» громогласно заявили о «запуске» во временно оккупированной Горловке «Стирола». Якобы, даже, начался прием на работу. Однако, сегодня стало известно, что «Стирол» запускать не будут. Пока… «до весны». Принятых на работу, но ещё не приступивших к ней, отправляют в бесплатные отпуска. А тем, кто работал раньше, задерживаются зарплаты.

Люди вспоминают «незлым, тихим словом» «министра ДНР» Алексея Грановского, рассказывавшего о «запуске» «Стирола» и называют его «комбинатором».

Вот что пишут горловчане в соцсетях:

«Запуск Стирола перенесён на весну (опять), вновь прибывшие уходят в бесплатные отпуска, с зарплатами уже задержка»,

«А казали, два цехи працюють?»,

«Стаканчики одноразовые делают и баллоны кислородом накачивают»,

«Где великий комбинатор?»,

«Ага Что-то не видно не слышно Стирол запускает? или где в емкости с аммиаком?».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены. 



Теги: Донбасс, завод, Стирол, запуск, ДНР
 
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