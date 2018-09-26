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Архив - Донецкая область

Оккупанты бьют по ВСУ из запрещенного оружия: ранены 5 военных ООС

26.09.2018 11:15
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Оккупанты бьют по ВСУ из запрещенного оружия: ранены 5 военных ООС

За минувшие сутки в зоне ООС оккупанты ОРДЛО 24 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих, в результате чего пятеро пятеро бойцв были ранены.

Противник вел огонь из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, а также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Наемники вели огонь в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Катериновка, Новолуганское, Зайцевое, Пески, Тарамчук, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Также, оккупанты обстреляли позиции ООС вблизи населенного пункта Гнутово с миномета калибра 82 мм.

По данным разведки за сутки двое членов НВФ уничтожены и еще шестеро ранены.

С начала текущих суток противник обстрелял позиции ООС вблизи населенного пункта Крымское из гранатометов и стрелкового оружия. При этом тяжелое вооружение не применялось.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, ВСУ, оккупанты, ОРДЛО, ООС
 
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