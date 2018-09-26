Оккупанты обстреляли село в ОРДО: ранена семейная пара

26.09.2018 17:45

В оккупированном селе Саханка Донецкой области во время обстрела оккупантами ранения получили двое мирных жителей.

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали обстрел села Саханка из АГС-17. и отметили: «По результатам обстрела осколочные ранения получили супруги (мужчина и женщина), проживающие по адресу: ул. Октябрьская, 2».

В свою очередь украинская сторона СЦКК сообщает, что вблизи Саханки расположены позиции НВФ, расстояние от которых до подвергшегося обстрелу здания составляет от 1400 м до 1700 м.

В СЦКК добавили: «При этом, расстояние до позиций Вооруженных сил Украины превышает 2500 м. Прицельная дальность АГС-17 в соответствии с тактико-техническими характеристиками составляет 1700 м. Поэтому вывод, кто именно причастен к обстрелу населенного пункта, очевиден».

Источник: https://donpress.com