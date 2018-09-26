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Архив - Донецкая область

Предупреждение для жителей Донецка: город наводнили «полицейские» «ДНР», идут проверки

26.09.2018 21:20
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Предупреждение для жителей Донецка: город наводнили «полицейские» «ДНР», идут проверки

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области жалуются на активизацию местной «полиции» — ее представители активно патрулируют улицы и избирательно проверяют прохожих. Об этом, в частности, сообщают жители Донецка.

По их словам, активизация «полицейских» наблюдается с утра сегодняшнего дня, 26 сентября. При этом представители местных «силовиков» замечены как на улицах, так и в супермаркетах — проверяют людей даже там.

«Я быстро скупился по мелочи, и бегом домой», — написал дончанин.

Более того, местные жители пишут: проверки возможны даже в маршрутках.

«Везде: в маршрутках, на остановках, в магазинах, в проезжающих мимо авто, просто среди прохожих… в виде патрулей на дорогах… И это только те, что в форме… а сколько в гражданском еще», — отмечают пользователи.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, полиция, ДНР, проверки
 
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