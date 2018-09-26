Пушилин объяснил, когда на Донбасс введут миротворцев ООН

26.09.2018 19:00

Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин заявил, что миротворцы ООН не будут введен на Донбасс в ближайшем будущем.

Так, Пушилин отметил: «Наша позиция неизменна, целесообразно обращать внимание на резолюцию, предложенную РФ, где указано, что контингент ООН должен обеспечить безопасность сотрудникам СММ ОБСЕ между сторонами конфликта на линии соприкосновения. Это будет иметь успех, если перед этим будет разведение сил и средств. Как мы знаем, Украина по сей день срывает разведение на третьем пилотном участке у Станицы Луганской. Поэтому говорить об этом преждевременно. Если мы будем это делать, то в каком-то очень далеком будущем».

Источник: https://donpress.com