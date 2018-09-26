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Россия готовит оккупантов ОРДЛО к наступлению
Российские кураторы проводит активную подготовку подразделений оккупантов на Донбассе, отрабатывая наступательные и контрнаступательные действия.
Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщает, что в рамках единого плана Южного военного округа РФ с частями и подразделениями «1 и 2 АК» на полигонах «Центральный», «Ударный», «Славный», «Передовой», «Удалой» и «Приморский» проводятся занятия в единой системе оперативной и боевой подготовки ЮВО, а также командно-штабные учения по наступательной и контрнаступательной тематике.
На своей странице в соцсети Тымчук пишет: «При этом отмечается увеличение интенсивности проведения проверок боевой готовности и тренировок дежурных сил „1 и 2 АК“. В рамках боевой подготовки артиллерийских подразделений „1 АК“ особое внимание уделяется вопросам нанесения огневого поражения морских целей».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, наступление, ОРДЛО
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