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В «ДНР» пытались вывезти полкилограмма серебра
На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донбасса, пограничники совместно с представителями фискальной службы, из состава Объединенных сил за сутки предотвратили 4 попытки незаконного перемещения товаров через линию разграничения. Через КПВВ пытались провезти почти полкилограмма серебра и товары на более чем 100 тыс. грн. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
«Пограничники Лисичанского и Краматорского отрядов совместно с сотрудниками фискальной службы на КПВВ "Станица Луганская", "Майорск" и "Марьинка" во время досмотра личных вещей двух гражданок Украины и автомобиля, которые пытались попасть на временно оккупированную территорию Украины, обнаружили 320 литров оливкового масла, 52 килограмма сыра, партию спортивных костюмов и товары народного потребления на общую сумму почти 104 тыс. грн», – говорится в сообщении.
Как отмечают в Госпогранслужбе, товары были изъяты и переданы представителям ГФС.
Также, на КПВВ «Марьинка» пограничники Краматорского отряда в одном из автомобилей, направлявшемся на неподконтрольную украинским властям территорию, обнаружили 490 граммов технического серебра, которое было спрятано от проверки. «Лицо, осуществлявшее перемещение, транспортное средство и находка переданы представителям Национальной полиции для принятия правового решения», – уточнили в Госпогранслужбе.
Кроме того, на КПВВ «Новотроицкое» и «Марьинка» пограничники зафиксировали 2 случая, когда граждане Украины пытались «договориться» о беспрепятственном пропуске через линию разграничения за взятку в 500 и 1000 грн. Нарушителей передали представителям Национальной полиции в Донецкой области.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, серебро, ДНР, КПВВ
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